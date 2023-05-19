Кислица: у Путина есть два выхода – сдаться или повторить судьбу Гитлера

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица предсказал российскому диктатору Путину судьбу Афольфа Гитлера, который в конце Второй мировой войны покончил с собой. Для того чтобы не закончить как Гитлер, бункерному президенту страны-агрессора нужно сдаться.

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Об этом Кислица сказал 18 мая на заседании Совбеза ООН, которое представители РФ цинично созвали из-за поставок Западом вооружения для Украины, защищающей себя от полномасштабного российского вторжения. Об этом пишет "Укринформ".

"У рашистского криминального бункерного деда есть два варианта: сдаться или повторить то, что произошло в другом бункере 30 апреля 1945 года", – сказал украинский дипломат.

Кислица подчеркнул, что украинское государство будет бороться до того момента, пока не освободит от российских окупантов все временно захваченные населенные пункты. Россия должна потерпеть поражение и получить наказание, а Украина и дальше будет привлекать международную поддержку.

Постпред добавил, что формула мира уже существует, ее основной элемент – соблюдение устава Организации Объединенных наций относительно суверенитета и территориальной целостности государств. По словам Кислицы, для России настало время вывести своих оккупантов из украинских городов.

"Если Россия заинтересована в выживании, она должна ухватиться за эту резолюцию как за спасительный круг, и направляться по пути к миру, который она (резолюция. – Ред.) очерчивает", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая государство-террорист Россия снова созвало заседание Совбеза ООН. Ее представители решили пожаловаться цивилизованному миру на то, что Украина сбивает ракеты, которые военные преступники РФ каждую ночь запускают по мирным городам.

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