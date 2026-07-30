Сергея Лещенко заметили на одном из самых дорогих курортов мира: он не стал комментировать эту информацию. Фото

Члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко заметили на отдыхе во Франции. В сети появились фото, которые, по словам пользователей, сделаны на одном из самых дорогих курортов мира.

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Сам чиновник публично эту информацию не прокомментировал. Об этом сообщают украинские СМИ.

Что известно

Накануне в сети были опубликованы снимки, на которых, как утверждается, Сергей Лещенко находится на французском Лазурном побережье. Речь идет о муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра.

Блогерша Римма Филипенко, комментируя фото, написала: "А тем временем пишут, что "патриот, защитник и сознательный украинец" в кавычках Сергей Лещенко сейчас отдыхает на французском Лазурном побережье в Сен-Жан-Кап-Ферра. Вот только не стоит завидовать...".

Журналисты обратились к Лещенко с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об отпуске, однако ответа не получили.

Один из самых дорогих курортов мира

Сен-Жан-Кап-Ферра расположен на юго-востоке Франции, недалеко от Ниццы, и считается одним из самых престижных мест на Французской Ривьере. Население муниципалитета составляет около 1,5 тысячи человек.

Большую часть территории занимают частные виллы, принадлежащие состоятельным владельцам, поэтому доступного жилья для туристов здесь немного, и оно стоит дорого.

Курорт приобрел популярность еще в конце XIX века. В разное время здесь отдыхали и проживали представители семьи Ротшильдов, Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин, Эдит Пиаф и Элтон Джон.

Как сообщал OBOZ.UA, зарплата бывшего народного депутата Сергея Лещенко в наблюдательном совете "Укрзализныци", членом которого он является с 2019 года, составляет 186 тыс. грн в месяц. При этом он "пожаловался", что до увеличения военного сбора в конце 2024 года он получал больше.

Также OBOZ.UA сообщал, что в апреле высокопоставленного чиновника "Укрзализныци" уличили во взяточничестве. Заместитель директора департамента экологической безопасности перевозчика получил $100 тыс. за демонтаж и списание железнодорожного полотна на месте добычи полезных ископаемых. Ему уже избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,3 млн грн.

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