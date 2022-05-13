Кислица потроллил истерику Небензи с украинским учебником в ООН

Постоянный представитель России Василий Небензя в очередной раз использовал манипуляцию, чтобы убедить цивилизованный мир в своей любимой байке про свирепствующий в Украине неонацизм. Для этого он привел абзац из учебника по географии за 8 класс.

Российский дипломат цинично вырвал из контекста фразу, которая подчеркнуто названа автором книги "теорией, одной из версий", и выдал за неопровержимый факт. Подобную истерику высмеял постпред в ООН от Украины Сергей Кислица у себя в Twitter.

Так, Небензе "мозолит глаза" приведенный отрывок из школьной гипотезы: "предки французов, испанцев, португальцев, турков, евреев пришли из Украины и, если предки французов – галы, то они пришли из Галиции". Подобная версия предполагает, что индоевропейская языковая группа могла возникнуть на современной территории Украины, а затем расселиться на другие территории.

Видео дня

"Позвольте мне сообщить то, что кажется новостью для российской делегации: данные свидетельствуют о том, что все современные люди произошли от африканской популяции Homo sapiens, которая распространилась из Африки около 60 тысяч лет назад", – иронично отреагировал Кислица на очередной абсурд, устроенный РФ в ООН.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кислица убежден, что его российский визави в ООН Небензя своей холуйской службой фюреру Кремля зарезервировал себе место в аду.

Также постпред Украины в ООН настоятельно призвал международную организацию приложить все усилия для реального освобождения всех живых душ с "Азовстали", включая и военных.