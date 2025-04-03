Киевсовет призвал власти отменить санкции против Порошенко и прекратить давление на местное самоуправление

Киевсовет принял обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров по поводу недопустимости преследования оппозиции, военных и представителей органов местного самоуправления. В частности, Киевсовет призывает власти отменить незаконные санкции против Петра Порошенко.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сегодня Украина оказалась в сложнейшей ситуации со времен становления Независимости. Вместо объединения всех сил и средств для борьбы с российским агрессором власти занимаются разрушением демократических процессов внутри страны. Под удар власти попала украинская оппозиция, офицеры Вооруженных сил Украины и представители местного самоуправления", – говорится в документе.

"Продолжается политически мотивированное преследование лидера оппозиции Петра Порошенко, против которого СНБО по прямому указанию Банковой ввел позорные и незаконные санкции. Санкции против Порошенко – это удар в первую очередь по войску, а также серьезный удар по единству Украины в военное время. Это свидетельство того, что власть с головой погрузилась в процесс подготовки к нечестным выборам и зачистке всех оппонентов. Такие действия противоречат демократическим принципам и подрывают доверие международных партнеров к Украине, что негативно влияет на евроинтеграционные процессы и тормозит наш путь в ЕС", – отмечают депутаты Киевсовета.

"Общество стало свидетелем травли неугодных боевых генералов, на которых власти пытаются слить все свои просчеты. А постоянное вмешательство в работу органов местного самоуправления перешло от банального лишения громад финансовых ресурсов, в частности НДФЛ, к уголовным делам, обыскам и штрафам. Такая политика центральной власти ставит под угрозу существование демократии и скатывает наше государство в полную диктатуру", – отмечают в Киевсовете.

Депутаты Киевского городского совета требуют:

– прекратить политическое преследование оппозиции. В частности, пятого президента Петра Порошенко, снять все незаконные санкции в отношении него.

– прекратить преследование украинских военных и судилища над офицерами. А также увеличить финансирование армии именно через передачу средств НДФЛ непосредственно бригадам.

– остановить откат реформы децентрализации и вернуть громадам необходимые полномочия и ресурсы для их выполнения. Прекратить безосновательное преследование представителей органов местного самоуправления, городских председателей, избранных народом.

"Попытки узурпации власти только разрушают единство и усугубляют кризис внутри страны", – отмечают в Киевсовете.