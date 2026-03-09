'Киевляне не должны быть заложниками политических разборок': Порошенко призвал Киевсовет начать подготовку столицы к следующей зиме

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с народными депутатами от партии принял участие в пленарном заседании Киевсовета. Перед утверждением комплексного плана энергетической устойчивости столицы на 2026 год пятый президент призвал власть прекратить политическое противостояние вокруг Киева и заняться защитой людей.

"Киев – не политическая площадка. Киев – это родной дом для 5 миллионов людей, киевлян и перемещенных лиц. И в этом доме от нас с вами зависит, чтобы был свет, тепло, вода, канализация, чтобы были эффективно функционирующие социальные объекты, чтобы были шелтеры. россияне думали, что они могут сломать Киев ракетами. Не смогли. И было бы обидно, если бы столицу ослабили бюрократией и политическими обрАзами. Киев – город, который пережил империи. И Киев переживет много несокрушимых, мощных политических амбиций", – подчеркнул Порошенко.

"Количество пусков баллистических ракет по Киеву нельзя сравнить ни с одним населенным пунктом или территориальной общиной Украины. Атаки были не против Банковой или Крещатика, атаки были против Украины. Враг очень хотел, чтобы Киев сломался, убежал, был заморожен, и наши с вами усилия не дали этого сделать", – сказал Порошенко.

Лидер партии напомнил, что "Евросолидарность" в Верховной Раде была категорически против изъятия НДФЛ из бюджета столицы: "если сейчас посчитать, сколько средств НДФЛ было изъято из бюджета Киева, то получается 24 млрд грн. Если бы эти средства были оставлены Киеву, горсовету, городскому голове, не надо было ни у кого просить", – констатирует пятый президент.

"Куда ушли эти деньги? Там и Миндич, и Чернышов, и "Али-Баба", денег не хватает, надо у Киева собирать? Кто из депутатов Верховной Рады голосовал за это решение? Все депутаты-мажоритарщики, которые якобы представляют киевлян, проголосовали, чтобы у Киева забрать деньги. Действительно ли они представляют киевлян? А где сейчас депутаты этой политической силы?", – отметил Порошенко.

Он также напомнил, что впоследствии кроме военного НДФЛ у столицы забрали еще 8 млрд грн. По словам Порошенко, средства местного бюджета должны идти только на ключевые статьи расходов.

"В Киеве 5 миллионов украинцев. Вы забираете деньги у каждого из них. Вы лишаете их укрытий, котельных, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и всего остального. Подчеркиваю – это не о политике, это о справедливости по отношению к киевлянам. Мне противно видеть, как Банковая перебрасывает ответственность на Кличко или горсовет, пытаясь избежать ответственности. Власть пытается играть в политику, когда страна нуждается в единстве. И именно поэтому мы здесь, для того, чтобы требовать взрослых решений. Взрослое решение – это вернуть НДФЛ. Взрослое решение – это перераспределить местный бюджет, не трогая статью "Защитник Киева", – сказал Порошенко.

Он отметил, что столица нуждается в значительном усилении противовоздушной обороны, а также срочной децентрализации энергообеспечения.

"Мы уверены в том, что система энергетической децентрализации – это путь, который должен быть начат в городе Киеве. Я не понимаю, почему, когда в рамках международной технической помощи поставили когенерационные станции, ни одна из них не поступила в Киев. А туда, куда они пошли, там нет денег и нет специалистов для того, чтобы их запустили", – пятый президент.

Он также напомнил, что имеет опыт строительства 100 мегаватт дополнительной мощности для промышленных предприятий, которые снизили нагрузку на государственную генерацию.

"Дайте возможность городским властям самостоятельно провести мобилизацию международной технической помощи, котельных, генераторов. И когенерационные станции завезти в Киев. Не в августе представлять план подготовки к зиме, а сейчас, в марте. Потому что в октябре надо уже сдавать работу. Это наша общая позиция, объединенная – людей, которых выбрали киевляне, которые несут ответственность перед киевлянами", – сказал Порошенко.

"Министерство финансов должно выпустить специальные облигации государственного внутреннего займа на 20 миллиардов с целевым назначением решения вопроса энергообеспечения Киева", – лидер "Евросолидарности".

"Сегодня наша задача очень простая – не выяснять отношения, а сделать так, чтобы Киев был готов к следующей зиме", – сказал Петр Порошенко.