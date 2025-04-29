США выйдут из переговоров по войне в Украине, если не будет прогресса – Госдеп

Россия и Украина уже в ближайшее время должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны. В противном случае Соединенные Штаты откажутся от роли посредника, если прогресса не будет.

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Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга 29 апреля, ссылаясь на слова госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет Clash Report.

"Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда обе стороны должны предоставить конкретные предложения по поводу того, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше, будет решать президент Дональд Трамп. Если не будет прогресса, мы откажемся от роли посредника в этом мирном процессе", – заявила Брюс.

На вопрос журналистов спикер Госдепа отказалась уточнить, о каких временных рамках идет речь, в то же время она подчеркнула, что это - "очень четкое заявление" Рубио.

Брюс добавила, что Белый дом выступает за полное, а не трехдневное прекращение огня.

"Не трехдневное, чтобы можно было праздновать что-то другое. Полное, длительное прекращение огня и окончание конфликта", – подчеркнула Темми Брюс.

Также пресс-секретарь Госдепа осудила участие солдат Северной Кореи в войне против Украины. По ее словам, есть и другие страны, которые "способствуют этой бойне".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя будет "критической" в переговорах по прекращению войны в Украине и для участия Вашингтона в качестве посредника. По его словам, и Украина, и Россия сейчас ближе к миру, чем когда-либо за три предыдущих года.

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