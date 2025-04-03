Киев передал Вашингтону доказательства нарушения Россией энергетического перемирия – ОП

Украина уже предоставила Соединенным Штатам собранные доказательства нарушения Россией энергетического перемирия. Предоставленные американцам факты подтверждают, что российская сторона не заинтересована в прекращении огня и вообще в завершении войны.

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Об этом в эфире украинских вещателей рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило. Он отметил, что высшее руководство Украины ожидает реакции от партнеров.

"Все факты нарушения энергетического перемирия, о чем договаривались Украина и Соединенные Штаты, были нарушены российской стороной. Вся необходимая информация была передана американской стороне. Я думаю, что реакция не заставит себя долго ждать, потому что терпение кончается даже у американских партнеров", – сообщил заместитель Андрея Ермака.

Он не уточнил, кто именно и по каким каналам предоставил американцам указанную информацию.

Игорь Брусило подчеркнул: предоставленные в США факты подтверждают, что именно российская сторона не заинтересована в прекращении огня.

"Надеюсь, что международные партнеры не будут затягивать, и все же будут приняты более решительные меры в отношении страны-агрессора, которая продолжает свою коварную политику, несмотря на договоренности, которые были достигнуты на переговорах", – считает он.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 28 марта украинский президент поручил министру обороны страны предоставить американским партнерам факты повреждений энергетической инфраструктуры.

Этому предшествовал целенаправленный российский удар дронами по газовой инфраструктуре на Полтавщине. Также был удар артиллерии по Херсону, повредившему инфраструктуру обеспечения города электричеством. Была повреждена энергоструктура и в результате одного из российских ударов по городу Харьков.

В последнее время такие российские удары значительно участились.

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