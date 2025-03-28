Россия атаковала газовые объекты в Украине: что повредили и будут ли отключения газа

Россия уже в восьмой раз с начала 2025 года устроила комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрела повреждены газодобывающие мощности. При этом отключений газа в стране не предвидится.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе Украины". В компании отметили, что эта атака стала 18-й с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а цель врага остается неизменной – нарушить работу энергосистем страны, даже несмотря на "энергетическое перемирие", которое РФ постоянно нарушает. По словам президента Владимира Зеленского, 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта. Однако российские атаки не прекратились.

"Очередной обстрел – это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начинается немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", – сообщил глава "Группы Нафтогаз" Роман Чумак.

Прошлая массированная атака РФ на газовые объекты Украины произошла 7 марта. Тогда враг повредил производственный объект в Полтавской области, в результате чего тот временно выведен из строя.

Российские атаки на объекты газодобычи в Украине уже привели к исчерпанию газовых запасов, сообщали ранее в Bloomberg. Так, по официальным подсчетам, российские атаки в первом квартале 2025 года привели к сокращению суточной добычи газа в Украине на 40%.

Из-за этого с апреля 2025 года по апрель 2026 года ожидаются рекордные объемы импорта газа – до 5 млрд кубометров. Это существенно больше, чем в предыдущие годы, когда импорт составлял максимум 1 млрд кубометров.

Могут ли быть веерные отключения газа в Украине

Украинцев еще с начала 2025 года, когда Украина прекратила транзит газа из РФ в Европу, пугают массовыми отключениями газа. Однако несмотря на такие фейковые сообщения, проблем с газоснабжением нет. Кроме того, ввести веерные отключения газа технически невозможно.

"Газ – это не электричество. Это с электричеством вырубил рубильник, и его нет. Газ отключить, а затем включить технически очень сложно, потому что нужно воплощать ряд мер безопасности, чтобы включить подачу газа в населенный пункт или дом. Поэтому все будет нормально", – объяснял бывший генеральный директор "Оператора ГТС Украины" (2019-2022) Сергей Макогон.

По его словам, россияне могут бить не только по объектам добычи, но и по самой ГТС Украины. Однако газотранспортная система на момент прекращения транзита пережила семь волн ракетных атак – и ни разу газоснабжение потребителей не прекращалось.

Как сообщал OBOZ.UA, следующая зима может пройти для Украины намного тяжелее, чем в 2024-2025 гг.. Прежде всего, из-за потенциальной остановки помощи США украинской энергетике. А потому стране уже следует готовиться к отопительному сезону 2025/26 – в частности, максимально мобилизуя резервы для обновления запасов оборудования.

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