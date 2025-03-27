Келлог заявил, что Россия не уйдет с оккупированных территорий Украины, но мир их не признает российскими

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия не собирается отказываться от контроля над оккупированными территориями Украины. Однако юридически они остаются украинскими.

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Это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров. Такое мнение он высказал в интервью Fox News

По словам Келлога, РФ фактически контролирует Луганскую область, но Донецкую, Запорожскую и Херсонскую – частично. Это в свою очередь вызывает вопросы.

"Возникает вопрос: как будет выглядеть ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения?", – задался вопросом Келлог.

Он подчеркнул, что даже если РФ удерживает эти регионы, международное сообщество не признает их частью России.

"И здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести", – объяснил спецпосланник.

По его словам, поиск политического решения возможен только посредством понимания позиций обеих сторон. После этого нужно найти компромисс, который хотя бы частично удовлетворит и Украину, и РФ. В то же время, он добавил, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет.

"Я думаю, что нам нужно получить то, что можно назвать технической задачей. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем следует свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет", – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что переговоры между Соединенными Штатами и Россией могли включать вопросы временно оккупированных Россией украинских территорий. Главное, чтобы Соединенные Штаты Америки оказали влияние на Россию, а не наоборот.

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