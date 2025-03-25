Главное – кто на кого влияет: Зеленский не исключил, что США обсуждали с Россией вопросы территорий

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что переговоры между Соединенными Штатами и Россией могли включать вопросы временно оккупированных Россией украинских территорий. Главное, чтобы Соединенные Штаты Америки оказали влияние на Россию, а не наоборот.

Видео дня

Об этом он заявил во время брифинга. Таким образом, глава государства прокомментировал вопросы журналистов о возможности обсуждения этой темы без участия Украины.

"Я думаю, что американская сторона говорит с "русскими" о территориях. Но нас беспокоит, чтобы Соединенные Штаты Америки имели влияние на Россию, а не наоборот. Для нас это самое важное. У президента Трампа достаточно разных инструментов, чтобы влиять на Путина", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинскую сторону волнует, когда вопросы, касающиеся Украины, обсуждаются без ее участия. По словам Зеленского, эта тема активно обсуждается в СМИ и заявлениях международных деятелей. Однако президент заверил, что Украина не была привлечена ни к каким переговорам по территориям.

"Нас беспокоит вопрос, когда они обсуждают что-то без нас. Беспокоит, и мы об этом говорим нашим партнерам. Но, безусловно, мы видим это в месседжах СМИ. Безусловно, мы слышим об этом в заявлениях официальных деятелей. То есть это понятно, что вопрос территорий они поднимают. Но с нами никаких договоренностей о территориях не было. Они знают, что это болезненный вопрос", – добавил он.

Президент также подчеркнул, что вопросы территорий и прекращение огня будут оставаться наиболее сложными в переговорах с Россией.

Напомним, Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам перечень объектов инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения Россией условий прекращения огня Украина предоставит США все необходимые доказательства. По его словам, президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Кремль соблюдать договоренности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!