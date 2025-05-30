Келлог заявил, что между Путиным и Трампом есть 'мощная личная связь'. Видео

Между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным есть "мощная личная связь". Это влияет на их общение и отношения.

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Такое мнение высказал Кит Келлог, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам Украины. Ведущая ABC News 29 мая спросила у него, почему в один момент Трамп и Путин "пожимают друг другу руки", а в другой момент американский глава призывает "не играть с огнем".

"Я думаю, суть в том, что у них есть личные отношения и они очень мощные", – ответил чиновник.

Он расхвалил своего босса. По его мнению, Трамп проявил лидерские качества, редкие для других глав государства, в том числе за счет личной вовлеченности в международные процессы, даже если это рисковано для его политической позиции.

Напомним: об "игре с огнем" россиян президент США сказал 27 мая. Тогда Трамп написал в социальной сети, что с РФ могло произойти "много очень плохих вещей", если бы не он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома уже два месяца подряд уверяет, что дал Владимиру Путину последние "две недели" на достижение прогресса в мирных переговорах. Фраза Дональда Трампа о "двух неделях" звучит по меньшей мере с апреля.

28 мая американский президент заявил, что "очень-очень разочарован" тем, что российская армия убивает гражданских украинцев. Но он до сих пор не идет на ужесточение санкций против России якобы для того, чтобы не сорвать соглашение о прекращении огня.

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