'Каждый случай – это история реальной семьи': Зеленский призвал мир расследовать похищения Россией украинских детей. Видео

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Евросоюзу и всем другим странам, входящим в коалицию за возвращение украинских детей, которых похитила Россия. Все эти государства и Украина имеют общую цель – расследовать эти похищения, вернуть маленьких украинцев домой и помочь им восстановить нормальную жизнь со своими семьями.

Об этом Зеленский сказал в обращении к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Сейчас она стала действительно глобальной – от Канады и Латинской Америки, от Соединенных Штатов и Аргентины до Европы и Японии. К коалиции присоединяются Швейцария и Кипр, поэтому по состоянию на сейчас в ней объединились почти 50 стран.

Глава государства подчеркнул, что похищение украинских детей – это не что-то абстрактное. Каждый случай – это история реального ребенка и реальной семьи. Спасая их, мы даем шанс не только этим детям, но и возможность нашим странам сохранить те ценности, которые определяют нашу жизнь.

"И отсюда вытекает фундаментальный вопрос: как стало возможным, что россияне просто похитили десятки тысяч детей, спрятали их, оторвали от их семей, а потом научили их ненавидеть ту самую страну, из которой их похитили? Когда страна становится такой силой зла, которая не останавливается даже перед уничтожением детских жизней, это нельзя рассматривать как чисто региональную проблему, как что-то, что происходит "где-то далеко". Если страна совершает такие преступления против детей, это означает, что она способна на любые преступления. И именно поэтому этот вызов требует ответа всего мира", – заявил Зеленский.

Практически каждый месяц есть результаты работы коалиции – дети возвращаются домой. Но тех, кого еще надо вернуть, гораздо больше.

Именно поэтому необходимо четко фиксировать, где находятся дети, отслеживать всю цепь похищения и сокрытия этого преступления, возвращать детей и помогать им снова найти себя и восстановить нормальную жизнь.

"Все это непросто. Но хорошо, что наша инициатива Bring Kids Back UA работает. Хорошо, что вы проявляете активность – на уровне Европейской комиссии, европейских институтов, международных организаций и руководства каждой страны. И я особенно благодарен первым леди, которые помогают обеспечить освобождение этих детей. Все это должно продолжаться", – сказал президент.

Он призвал страны коалиции и в дальнейшем поддерживать конкретную практическую работу Bring Kids Back UA, в частности через Механизм быстрого реагирования. Также в поддержке нуждаются проекты по розыску, реинтеграции и реабилитации и стратегические коммуникации: этот вопрос – возвращения наших похищенных детей – должен оставаться в топе медийной и политической повестки дня.

Также необходимо обеспечить достаточные ресурсы для юридической работы. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и его сообщников в похищении украинских детей. Это глобальное дело, и за это должны быть глобальные последствия, подчеркнул гарант.

"Каждый, кто совершает преступления против детей, должен по-настоящему почувствовать, что это неправильно. Сегодня есть новые санкции против тех, кто похищает детей и пытается это нормализовать. И давление на Россию нельзя ослаблять. Санкции работают. И мир имеет силу. Пожалуйста, используйте ее правильно", – призвал он.

"Спасибо, уважаемые лидеры! Спасибо команде Bring Kids Back UA. И спасибо всем журналистам, лидерам гражданского общества и политикам – всем, кто помогает защищать жизнь", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада и Великобритания объявили о новом пакете санкций против России из-за незаконной депортации и принудительного перемещения украинских детей. Ограничения ввели в отношении десятков лиц и организаций, причастных к нарушению прав детей на оккупированных территориях Украины и в самой РФ.

Европейский Союз тоже ввел санкции против России из-за похищения детей с временно оккупированных территорий Украины. В черный список ЕС попали в целом попали 16 физических лиц и 7 организаций, причастных к принудительному вывозу несовершеннолетних украинцев в Россию и их идеологической обработке.

