'Каждый голос имеет значение': Зеленский отметил расширение Коалиции желающих до 36 стран

Так называемая "Коалиция желающих" 24 февраля расширилась до 36 стран за счет вхождения в организацию еще одного государства. Подводя итоги последней встречи Коалиции, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждое государство-партнер, которое входит в указанный союз страны, является чрезвычайно важным для Украины.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил по итогам саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии". Он подчеркнул, что в Коалиции "каждый голос имеет значение".

На девять больше, чем в ЕС

"Каждый голос имеет значение. Для нас очень важно сохранить единство между всеми в Европе. Именно поэтому дружба является более широкой и большой. Во время сегодняшнего заседания "Коалиции желающих" в нее входили 36 стран – это на девять больше, чем государств-членов ЕС", – сказал украинский президент.

Он не назвал, за счет какого государства Коалиция стала больше, но отдельно признал важность, чтобы среди партнеров были Исландия и Норвегия, мощные нордично-балтийские страны, а также Канада и Япония.

"Все эти государства чрезвычайно важны, особенно когда они не блокируют совместные решения", – подчеркнул Владимир Зеленский.

О чем речь

CoW, то есть "Коалиция желающих" – это коалиция стран, которые обязались усилить поддержку Украины против российской агрессии, выходя за рамки поддержки, предоставляемой Контактной группой по вопросам обороны Украины (так называемый формат Рамштайна).

Именно "Коалиция желающих" обязалась быть частью миротворческих сил, развернутых на территории Украины – или путем предоставления войск, или путем вклада другими способами. Предполагается, что миротворческие силы будут развернуты только после того, как Украина и Россия подпишут "всеобъемлющее соглашение о прекращении огня" или "мирное соглашение".

В январе текущего года, во время последнего саммита Коалиции, в нее входило 34 государства (плюс сама Украина). Это Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания, Швеция и Турция.

Анонсируя последнюю встречу Коалиции, президент Франции сообщал, что в мероприятии примет участие "не менее 35 государств".

Встреча Коалиции 24 февраля

Как сообщал OBOZ.UA, в годовщину начала масштабного вторжения российских агрессоров в Украину, в Киеве состоялось заседание "Коалиции желающих" – в украинскую столицу прибыли почти все европейские лидеры.

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров по Коалиции усилить энергетическую поддержку Украины.

В свою очередь премьер Британии Кир Стармер рассказал о новом пакете санкций против более 300 российских энергетических компаний и 48 судов.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость продолжения переговорного процесса, отметив, что РФ пока не готова к миру, и выразил готовность поддерживать украинскую энергетику.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность предоставления Украине первого транша кредитной помощи ЕС на 90 млрд евро и гарантий безопасности и тому подобное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!