Будет 35 стран-участниц: у Макрона назвали дату встречи Коалиции желающих

Следующая встреча руководителей стран "Коалиции желающих" состоится 24 февраля, то есть в четвертую годовщину масштабного российского вторжения в Украину. Встреча состоится в формате видеоконференции, а сопредседательствовать на мероприятии будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Всего в мероприятии примут участие представители "не менее 35 стран". Соответствующее объявление в эфире французского вещателя сделал Елисейский дворец.

Что будет на встрече

Эта встреча "должна подтвердить обязательства всех стран-участниц Коалиции стоять рядом с Украиной, помочь ей достичь условий для прочного и длительного мира, который гарантирует безопасность Украины и Европы", заявила канцелярия французского президента.

Тематика встречи не обнародована. У французского лидера лишь сообщили, что Коалиция "имеет целью предоставить Украине гарантии безопасности в рамках потенциальной сделки" с Москвой.

Что предшествовало

Последний саммит "Коалиции желающих" состоялся в начале января в Париже, в присутствии представителей президента США Дональда Трампа. Во время той встречи была достигнута договоренность о развертывании "многонациональных сил сдерживания" в Украине – речь идет о военном контингенте стран Коалиции.

В США эту договоренность поддержали, однако отдельно подчеркнули, что американских представителей в "силах сдерживания" однозначно не будет. Однако в Вашингтоне согласились контролировать действие прекращения огня.

Также в Коалиции подчеркнули, что развертывание "сил сдерживания" состоится только после соответствующих мирных переговоров Украины и России и достижения перемирия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка войск государств "коалиции решительных" в Украину до достижения перемирия означала бы эскалацию в войне. Это создало бы риск потери контроля над ситуацией, поэтому "по состоянию на сегодня такой шаг исключается". Об этом Макрон сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

