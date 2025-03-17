'Каждый день – это жизни людей': Зеленский напомнил, что Россия уже неделю игнорирует предложение о прекращении огня

11 марта 2025 года в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Украиной и США, по результатам которых Киев согласился на предложение американской стороны по поводу 30-дневной тишины в небе, на море и на фронте. Поэтому 18 марта будет уже неделя, как Россия игнорирует возможность приблизиться к миру.

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Об этом напомнил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам. Он подчеркнул: за время, когда предложение появилось на столе, уже давно можно было начать его реализацию. Но РФ ожидаемо затягивает процесс.

"Каждый день в условиях войны – это жизнь людей. Сейчас уже почти неделя, как абсолютно всем в мире – даже тем, кто уже три года не хотел признавать правды, – очевидно, что именно [Владимир] Путин продолжает и затягивает эту войну. Именно Путин уже неделю не способен выжать из себя "да" в ответ на предложение тишины", – сказал глава государства.

Как выразился он, сейчас кремлевский главарь "рассказывает что угодно, но не то, что хочет услышать сейчас весь мир".

Поэтому Зеленский напомнил о необходимости давления на агрессора.

"Безусловное предложение тишины – фактически сохранение жизней, – чтобы дипломаты могли работать для обеспечения безопасности и надежного мира, – именно это предложение Россия игнорирует. Давление нужно, чтобы наконец-то в Москве восприняли, что их войну нужно завершать", – подчеркнул президент.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 марта ожидаются телефонные переговоры главы США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Американский президент говорил, что рассчитывает на соглашение с Россией.

– "Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Мы можем, а может – нет. Но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – делился ожиданиями американский президент.

– 17 марта в Белом доме заявили, что Трамп якобы готов применить рычаги давления в отношении РФ.

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