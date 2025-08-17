'Каждая сторона должна что-то отдать и получить': Рубио раскрыл детали возможной сделки по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио раскрыл детали возможного соглашения по Украине. По его словам, для установления мира каждая из сторон должна что-то отдать и получить.

Видео дня

Об этом он заявил в эфире NBC News. В то же время американский политик признал такие действия достаточно сложными.

Что известно

"Единственный способ достичь соглашения – это когда каждая сторона что-то получает и каждая сторона что-то отдает – а это очень сложно. Если бы это было легко, то это не длилось бы 3,5 года...", – говорится в сообщении.

По словам Рубио, именно поэтому президент Владимир Зеленский полетит в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа.

"Вот почему Зеленский приезжает завтра", – отметил госсекретарь США.

Что предшествовало

16 августа во время телефонного разговора Трамп пригласил Зеленского провести встречу в Вашингтоне (США). Лидеры стран планируют обсудить все детали по завершению войны.

Позже стало известно, что Урсула фон дер Ляйен присоединится к президенту Украины во время его визита в Вашингтон в понедельник. Также Белый дом планируют посетить и другие европейские лидеры, однако кто именно – глава Еврокомиссии не сообщила.

Напомним, 14 августа, накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что дипломатический процесс урегулирования российско-украинской войны должен включать обсуждение гарантий безопасности для Киева, ведь это необходимо для достижения мира.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации CBS News, США уже готовят трехстороннюю встречу, в которой должны принять участие Зеленский, Путин и Трамп. Впрочем, по информации журналистов, место переговоров пока неизвестно.

