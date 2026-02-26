'Капитуляция не является опцией': Вадефуль заявил, что справедливого мира Украина сможет достичь только с позиции силы

Бундестаг ФРГ 25 февраля коалиционным большинством принял резолюцию, посвященную четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, в которой подтвердил поддержку Германией Украины в ее борьбе против российской агрессии. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, выступая на заседании, отметил, что добиться долгосрочного и справедливого мира в Украине возможно – но только с позиции силы.

По словам главы МИД ФРГ,"капитуляция не является опцией" в переговорном процессе. Если Европа сейчас смирится с захватом территорий и насилием, это станет примером для других стран, которые проводят ревизионистскую политику, заверил Иоганн Вадефуль.

Позиция Германии

"Мы должны прийти к миру, который должен быть длительным и справедливым. И Украина сможет достичь этого мира. Но только с позиции силы. Именно поэтому собственно мы и должны поставить Украину в такую позицию", – сказал глава МИД ФРГ.

Он подчеркнул, что российская агрессия, которая изначально была преступной, в последние месяцы приобрела новую, неслыханную жестокость. По словам Иоганна Вадефуля, Россия ведет целенаправленную террористическую кампанию против гражданской инфраструктуры Украины, оставляя без света, тепла и воды целые городские районы.

"Эти атаки являются нарушением международного права. Это – военные преступления, и они происходят ежедневно. Путин осуществляет их, чтобы изнутри обессилить Украину, сломать сопротивление украинцев, потому что хочет, чтобы страна покорилась его террору. Но страна и ее люди не покорились", – отметил глава МИД ФРГ.

Что нужно Украине

Таким образом, как отметил Иоганн Вадефуль, есть необходимость продолжения поддержки Украины, которую Германия уже предоставляет. Так, украинцам нужны дополнительные системы противовоздушной обороны, и ФРГ их передает Киеву.

Министр также напомнил, что в рамках Европейского Союза готовится пакет поддержки объемом 90 млрд евро. Параллельно ЕС будет продолжать усиливать санкционное давление на Россию и противодействовать ее "теневому флоту", а российские активы на миллиарды евро будут оставаться замороженными.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Украина получила от партнеров часть ракет к ПВО из обещанного пакета помощи. Однако Киеву критически не хватает еще ракет к системам Patriot, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства также добавил, что Украине нужны и ракеты PAC-2, и PAC-3.

Ранее Иоганн Вадефуль заявил, что ФРГ передала Украине почти все ракеты к ПВО, ее запасы фактически закончились. Однако, по его словам, вины Берлина здесь нет, и это другим европейским странам стоит делать больший вклад в усиление украинской противовоздушной обороны.

