Украина получила два дня назад половину пакета ПВО: Зеленский раскрыл, какие потребности еще не закрыты

Недавно Украина получила от партнеров часть ракет к ПВО из обещанного пакета помощи. Однако Киеву критически не хватает еще ракет к системам Patriot.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время открытия заседания "коалиции желающих". Глава государств также добавил, что Украине нужны и ракеты PAC-2, и PAC-3 от Соединенных Штатов.

"Мы благодарны за последний пакет противовоздушной помощи. Я не могу поделиться всеми деталями, но половина пакета уже здесь. Она поступила два дня назад", – отметил Зеленский.

Президент призвал партнеров помочь в восстановлении энергетики Украины

Вместе с тем украинский лидер обратился к участникам заседания с просьбой оказать помощь для восстановления объектов энергетики в Украине, отметив, что Россия продолжает обстреливать гражданское население и энергетическую инфраструктуру.

"У нас была ужасная зима. И я думаю, что только помощь наших друзей и стойкость наших людей дали нам возможность выжить. Вот почему мы просим помочь с восстановлением энергетической системы", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что войну удастся закончить, но нужно готовиться к следующей зиме.

"И нам надо быстрые шаги, у нас есть планы, мы поделимся с вами. Ведь самостоятельно это очень сложно восстанавливать", – резюмировал президент.

Напомним, накануне в одном из интервью Зеленский рассказал, что противовоздушная оборона является "самой сложной проблемой" для Украины. К тому же отсутствует прогресс в вопросе получения лицензий на производство американских систем, в частности комплексов MIM-104 Patriot, а также ракет к тем системам, которые уже есть на вооружении у Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что ФРГ передала Украине почти все ракеты к ПВО, ее запасы фактически закончились. Однако, по его словам, вины Берлина здесь нет, а европейским странам стоит делать больший вклад в усиление украинской противовоздушной обороны.

