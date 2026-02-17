'Предоставили все, что было': в Германии заявили, что исчерпали собственные запасы ракет ПВО для Украины

Германия передала Украине почти все ракеты для ПВО, ее запасы фактически закончились. Однако вины Берлина здесь нет, а европейским странам следует делать больший вклад в усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, передает Clash Report. Он подчеркнул, что значительную часть помощи Украине финансирует именно Германия.

Дефицит ракет ПВО для Украины

На вопрос, почему в Украине дефицит средств ПВО, Вадефуль ответил откровенно.

"Частично потому, что у нас их больше нет. Те зенитные ракеты, которые еще остались, в частности для систем Patriot, произведены в Америке. Честно говоря, все, что сейчас выходит из производственных цехов, сразу поступает в Украину. Это происходит в рамках механизма, который в основном финансируют европейцы, прежде всего Германия".

Министр отметил, что его страна предоставила Украине все, что могла, но подчеркнул, что другие европейские государства могли бы помочь больше, ведь у них также есть системы ПВО.

"Это не из-за Германии. Мы сделали доступным все, что у нас каким-то образом было. Мы финансируем львиную долю того, что получает Украина", – пояснил он.

Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский провел селектор и поручил подготовить необходимые дополнительные меры для защиты нашей страны. Он отметил, что ракеты к ПВО остаются ключевым вопросом в разговорах с партнерами.

Как писал OBOZ.UA, украинская делегация 16 февраля отправилась в Швейцарию для участия в третьем раунде трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые пройдут в Женеве 17-18 февраля. По информации российской стороны, во время встреч одним из ключевых вопросов будет возможное введение "энергетического перемирия".

