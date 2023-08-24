Канада назначила нового посла в Украине

Правительство Канады в четверг, 24 августа назначило нового посла в Украине. Дипломатическим представителем Оттавы в Украине станет Наталья Цмоць.

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Об этом объявил глава МИД страны Мелани Жоли, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства государства. Как отмечается, на этой должности Цмоць заменит Ларису Галадзу.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявляет о назначении Натальи Цмоць послом Канады в Украине", – говорится в заявлении.

В МИД страны отметили, что назначение Цмоць "отражает преданность Канады этим важным отношениям". В сообщении сказано, что новый посол – эксперт по вопросам Украины и имеет богатый опыт и понимание многосторонней канадской поддержки, в том числе внедрение программ по развитию демократии до оккупации Россией Крыма, начало операции UNIFIER и мониторинга Канадой выборов в Украине после президентской кампании 2015 года.

При этом в ведомстве добавили, что новый посол знает украинский язык и "имеет глубокие связи с украинской общиной в Украине и Канаде".

В ведомстве подчеркнули, что дипломат будет служить "глазами и ушами Канады в Киеве" и гарантировать, что Оттава сможет продолжать поддерживать Украину "в это сложное время и в долгосрочной перспективе".

Наталья Цмоць ранее занимала должность директора отдела науки и парламентской сети в Министерстве государственной службы Канады, куда перешла из Министерства по делам коренных народов.

Также дипломат работала в Министерствах обороны и здравоохранения. В 2011-2013 годах была советником по вопросам технического сотрудничества в посольстве Канады в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада 23 августа объявила о новом пакете санкций против страны-агрессора против России. Ограничения коснулись банков и ядерной отрасли РФ, были расширены списки подсанкционных физических и юридических лиц.

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