Каллас объяснила, почему не поддерживает идею создания единой армии ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против создания совместных вооруженных сил Европейского Союза в противовес НАТО. В то же время чиновница поддерживает усиление сотрудничества между странами-членами ЕС.

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Об этом она сообщила на пресс-конференции во время встречи министров обороны на Кипре. По ее словам, оборона остается "национальной компетенцией".

"Каждая каждая страна-член ЕС имеет свою армию. 23 такие страны являются членами НАТО. Если они приобщены к НАТО, то использоваться в других местах их вооруженные силы не могут. Мы не сможем создать еще одну армию, только параллельную. Именно поэтому очень важно, чтобы мы не создавали структуры, которые могли бы вызвать путаницу", – объяснила она.

Каллас напомнила о статье 42(7), которая не равна статье 5 в НАТО. Поэтому в Брюсселе предложили реализацию этой статьи на практике, если дружественным странам ЕС потребуется помощь.

"Мы имеем много инструментов, когда речь идет о Европейской комиссии, о Службе внешних действий, а также о странах-участницах, и им необходимо понимать, кто что делает в условиях кризиса. Мы имеем группы быстрого реагирования на кризисные ситуации, связанные с гибридными атаками, которые показали себя достаточно успешно, и нам необходимо развивать их дальше, но не для создания альтернативной армии уже существующим", – сказал он.

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Что сейчас происходит в Европе

Незадолго до этого президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Европейский Союз должен расшириться с 27 стран до 40, вместе с Украиной. По словам финского лидера, ЕС должен "мыслить масштабно" и воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать свой силовой авторитет на мировой арене.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфарвьо заявлял, что Париж позитивно относится к вступлению в Европейский Союз Украины, Молдовы и шести государств Западных Балкан. Причем целью этого процесса должно оставаться именно полное членство в блоке стран, при этом полное членство в ЕС возможно только после выполнения всех необходимых критериев.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке чешского президента Петра Павела, страны Европы смогут компенсировать сокращение присутствия американских войск на континенте. При этом создание альтернативных структур как в помощь блоку НАТО, так и чтобы заменить его, не предвидится.

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