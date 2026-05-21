В Чехии оценили, может ли Европа компенсировать сокращение войск США на континенте

Страны Европы смогут компенсировать сокращение присутствия американских войск на континенте. В то же время создание альтернативных структур как в помощь блоку НАТО, так и чтобы заменить его, не предвидится.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время открытия 21-го форума безопасности GLOBSEC в Праге, в четверг, 21 мая. Его слова приводит"Укринформ".

Что сказал президент

Чешский президент подчеркнул, что Центральная и Восточная Европа благодаря своей истории и географии хорошо знают, что факторы безопасности и сдерживания – это не абстрактные понятия.

"Главный урок сегодняшнего дня не в том, что Европа осталась сама, а в том, что она должна быть достаточно сильной", – сказал Павел.

На пресс-конференции чешский лидер заявил, что европейцы смогут компенсировать сокращение присутствия американских сил в Европе. В то же время, как он добавил, более сильная Европа не означает создание параллельных структур рядом с НАТО.

Однако главной задачей Павел называет создание политического, военного, промышленного и оперативно более сильного европейского компонента в рамках НАТО. Надежная оборона не строится только на уровне расходов, отметил политик, очертив перечень ведущих задач по укреплению следующих сфер:

стратегические авиаперевозки ;

; противовоздушная и противоракетная оборона ;

; разведка ;

; логистика ;

; военная мобильность.

Чешский президент в очередной раз подчеркнул, что оборона зависит от того, какие операции союзники способны проводить, в частности, быстрая переброска войск, обеспечение их необходимым икоординация их действий.

"Следующие годы определят, будет ли Европа настоящим стратегическим игроком. Я убежден, что это возможно", – сказал Павел, подчеркнув, что в современной геополитической среде скорость стала стратегической способностью.

Напомним, ранее начальник Генштаба армии Чехии Карел Ржегка заявил, что Европа попала в самую сложную ситуацию безопасности со времен завершения Холодной войны, а риск крупного конфликта стал вполне реальным. При этом страны фактически "соревнуются со временем", чтобы избежать масштабной трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, в чешской армии говорили, что большинство военных руководителей стран НАТО не исключают, что Россия может решиться атаковать территорию Альянса до 2029 года. Там отметили, что для надежного сдерживания нужно иметь реальные оборонительные возможности и мощности, а также волю использовать такие инструменты.

