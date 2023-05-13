'Какой смысл у ЕС?' Орбан сделал новое скандальное заявление после призывов остановить помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг сомнению необходимость существования Евросоюза. Он заявил, что в этом нет смысла.

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Скандальное заявление политик сделал в Веспреме, который стал одним из культурных городов Европейского Союза. В пятницу, 12 мая, Орбан задался вопросом, нужен ли вообще ЕС, сообщает Вloomberg.

Чиновник обрушился с критикой на ЕС за экономический спад, который затрагивает большую часть земного шара, и за его реакцию на вторжение России в Украину.

"Современная форма европейского сотрудничества была обусловлена ​​двумя миссиями: мир и благосостояние. Если он не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл в ЕС?" – выдал Орбан.

Такая риторика венгерского премьера усилилась после того, как Брюссель усилил финансовое давление на его страну. Столкновения с блоком из-за верховенства закона и коррупции привели к тому, что Брюссель приостановил помощь на сумму более 30 миллиардов долларов.

Кроме того, это послужило слухам о том, что Орбан намерен в конечном итоге вывести Венгрию из ЕС, что правительство неоднократно отрицало.

Как известно, ранее Орбан неоднократно утверждал, что ЕС должен снять санкции, наложенные на Россию. Ограничения против страны-агрессора он обвинил в углублении рецессии в Венгрии.

Политик также призвал ЕС рассмотреть вопрос о прекращении помощи Украине как способе положить конец войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозный глава правительства Венгрии в очередной раз проявил свое пренебрежительное отношение к Украине. В частности, Орбан негативно отреагировал на обещание генсека НАТО Йенса Столтенберга содействовать членству Украины в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию официального Будапешта. Он отметил, что не понимает, как страна НАТО может быть за Россию.

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