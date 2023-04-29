'Как страна НАТО может быть за Россию?' Зеленский назвал поведение Венгрии неадекватным

Глава государства Владимир Зеленский остро раскритиковал позицию официального Будапешта, который неоднократно подчеркивал свои дружественные и партнерские отношения с действующим режимом Москвы. Такие отношения выглядят неадекватно, так как Венгрия входит в союз НАТО, а Кремль считает Североатлантический альянс противником.

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Об этом президент рассказал в интервью сразу нескольким изданиям западной прессы. Журналисты обратились к нему с вопросом о том, как он видит решение проблемы национальных меньшинств на Закарпатье, граничащем с венгерской территорией.

"Я думаю, что вопрос в желании Будапешта. Венгрия самостоятельное государство и никто не может влиять на них. Мне кажется, что есть политическая запутанность политических элит Венгрии. Вам не кажется? Может ли быть, например, страна НАТО за Россию и против НАТО? Мне кажется, что это какая-то путаница", – подчеркнул гарант.

Зеленский добавил, что все члены Альянса призваны руководствоваться общими ценностями. Невозможно пользоваться преимуществами той безопасности, которые гарантирует Блок, и при этом разделять взгляды тех, кто этот Блок демонстративно презирает.

"Если все говорят, что Россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, одно государство не может сказать: "нет, Россия наш союзник". Значит ты уже не союзник Альянса. Поэтому если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против – ты не можешь советовать Украине, вступать ей в НАТО, или нет", – обозначил украинский лидер.

Напомним, что Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины странами ЕС. Там объяснили свою позицию "желанием достичь мира"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро начала вторить скандальному главе правительства Виктору Орбану, известному своим крайне скептическим отношением к вступлению Украины в Североатлантический альянс. Она заявила, что в таком ключевом вопросе для всего НАТО не обойдется без мнения Российской Федерации.

В МИД Украины немедленно отреагировали на это скандальное заявление. Отвечая Дуро, в ведомстве отметили, что Украине для членства в Альянсе разрешение страны-агрессора РФ не нужно.