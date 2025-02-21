'Какие могут быть выборы во время бомбардировок?' Американский телеведущий раскритиковал Маска за его нападки на Зеленского

Американский телеведущий Пирс Морган, который недавно брал интервью у Владимира Зеленского, раскритиковал Илона Маска за его нападки на украинского президента и требования провести выборы в Украине. Журналист подчеркнул, что провести выборы в стране, где идет война, часть ее территории оккупирована, а часть граждан находится за границей, просто невозможно.

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Об этом он написал 21 февраля на своем аккаунте в социальной сети X. Так он ответил на сообщение Маска о выборах: "Этим вы теряете доверие. Или Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет свободу народа, или он диктатор".

"Илон, как могут быть свободные, честные выборы, отражающие волю народа, если 6 млн украинцев находятся за пределами страны как беженцы, еще 3,5 млн находятся под незаконной российской оккупацией, действует военное положение (запрет на выборы), а Путин бомбит их?" – написал Морган.

Кроме того, Морган отметил, что увлекается многими вещами, которые делает Илон Маск, но не согласен с его атаками на президента Украины. Он спросил у миллиардера, почему он не говорит ничего негативного о российском диктаторе Путине, незаконно вторгшемся на территорию Украины.

"Я увлекаюсь многим из того, что ты делаешь, Илон, но твоя злобная атака на президента Зеленского невероятно разочаровала. Почему ты не говоришь ничего негативного о Путине – вся ли проблема только в том парне, в чью страну он незаконно вторгся?" – отметил телеведущий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– миллиардер, руководитель американского Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск подверг критике Украину и Владимира Зеленского. Но многие комментаторы не согласились с громкими заявлениями бизнесмена, посоветовав ему лучше изучать историю.

– Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он "выманил" у США 350 миллиардов долларов на войну, "которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться". Кроме того, он назвал президента Украины "диктатором без выборов".

– Во время общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был вступать в войну, а Россия хочет ее остановить.

– На фоне агрессивной риторики Трампа мировые лидеры, а также некоторые американские политики поддержали президента Украины.

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