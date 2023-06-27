До того, как начать осуществление мятежна, пригожин не мог не иметь контактов по этому поводу с Украиной и, возможно, получил от Украины определённые обещания относительно поддержки.

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Но, как теперь сообщает CNN, представители Запада на разных уровнях предостерегали нас от попыток вмешательства и получения стратегических преимуществ.

Запад наверняка опасался, что помощь путчу могла бы привести к тому, что путин обвинит и Украину, и её союзников в попытке подорвать российский суверенитет. Видимо, основное опасение было связано с возможностью применения россией ядерного оружия — и чтоб воспользоваться редким поводом, и в самом деле для защиты режима. При этом Запад, вероятно, предполагал, что полететь могло в самые разные стороны, поскольку пуйло было загнано в угол.

Был бы такой ядерный приказ от пуйла или нет, и если бы он последовал, то с какой вероятностью был бы послушно исполнен, можно только предполагать. Как и то, насколько далеко и открыто могла зайти Украина в поддержке бунта. Но можно допустить, что если какие-то обещания от имени Украины кем-то и давались, то не обязательно с целью их выполнения, а чтоб просто не препятствовать мятежу.

Запад, однако, решил дополнительно подстраховаться, вереща своё стандартное "НИ-НИ!" и портя международный воздух искренним страхом. Ну, "НИ" — так "НИ"…