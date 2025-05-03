Как в России отреагировали на отказ Зеленского от перемирия 9 мая: Медведев и Захарова в истерике, а Песков "ожидает"

В России разразились угрозами в адрес Украины после отказа президента Владимира Зеленского от предложенного российским диктатором Владимиром Путиным трехдневного "перемирия" с 7 по 9 мая. Его заявление назвали "словесной провокацией" и пригрозили новыми ударами по Киеву.

Видео дня

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев набросился на Зеленского с личными оскорблениями и заявил, что его гарантий якобы в РФ не ищут. Украинофоб также пригрозил ответом на возможные атаки на эти "праздничные дни".

"В случае реальной провокации в День победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", – написал он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также прокомментировала заявление Зеленского, который, по ее словам, "не имеет ничего святого".

"То, что у Зеленского нет ничего святого, давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ обманул", – сказала она в комментарии российским СМИ.

Она добавила, что президент Украины "пробил дно", поскольку якобы угрожает физической опасностью ветеранам, которые придут на парады и торжественные мероприятия на Красной площади в Москве.

Не заставила себя ждать реакция и от путинского пресссекретаря Дмитрия Пескова. По его словам, Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в этот период. При этом Москва якобы предложила трехдневное перемирие "проверки готовности Киева к поиску мирного урегулирования".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский официально отказался от предложенного российским диктатором трехдневного "перемирия" с 7 по 9 мая. Предложение главы РФ украинский президент назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции. Он также заявил, что не может обеспечить безопасность иностранных гостей парада 9 мая в Москве.

28 мая российский диктатор Владимир Путин объявил о перемирии в честь 9 мая. Россия якобы прекратит огонь с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 в ночь с 10 на 11 мая.

По словам диктатора, это "перемирие" объявляется в одностороннем порядке и по "гуманитарным соображениям". Однако Кремль рассчитывал, что "Киев последует примеру", но сразу пригрозил "адекватным ответом" на "нарушение" режима прекращения огня Украиной, которая ни о каких "трехдневных перемириях" ни с кем не договаривалась.

После фейкового "пасхального перемирия", которое также объявляли в Кремле, на новую "инициативу" Путина прохладно отреагировали даже в Белом доме: там подчеркнули, что президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня, а не подобных "заменителей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!