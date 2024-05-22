ЕС не НАТО, так что могут и взять. Даже не ожидая конца войны. Даже мордору это уже безразлично. Процесс пошёл, и, похоже, что с Орбаном этот вопрос совместными усилиями решат. Венгерское меньшинство станет образцом с точки зрения законодательства для всех прочих меньшинств. А то русины или, например, греки обидятся.

(Напомню при этом, что русские не являются у нас нацменьшинством, ведь их в Украине вообще нет, а есть украинцы, которые говорят по-русски.)

Кстати, ЕС гораздо полезнее НАТО — во-первых, потому что реально работает, а во-вторых, потому что НАТО это несуществующая импотентная фикция, хотя страны соответствующие существуют действительно.

Орбана будут упрашивать и что-то ему дадут, чтобы он, когда будет нужно — возможно, уже в июне — вышел попить кофе. Кто-то получает тысячи за выход на сцену, кто-то — миллионы за выход на ринг, кто-то — миллиарды за выход из комнаты.

Так что в ЕС то, что останется к тому времени от Украины, должно[, наверное,] попасть, а остальная часть страны будет ждать освобождения или переедет на освобождённую часть.

Впрочем, ЕС это не только большое счастье, но и большое испытание. Экзамен. Некоторые старые привычки Украина должна будет бросить.