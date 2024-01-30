Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Раду – нардеп

Кабинет министров Украины 30 января якобы утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации. Документ направлен в Верховную Раду.

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Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко. На 13:10 вторника текста проекта закона обнародовано не было.

Документ, разработанный правительством, еще будут рассматривать парламентарии. Предварительно заявлялось, что голосование нардепы могут провести в начале февраля.

В частности, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия 27 января предполагал, что проект в первом чтении может быть рассмотрен 6 февраля.

В то же время народный депутат Сергей Нагорняк (фракция "Слуга народа") в интервью "Телеграфу" делился мнением: "По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта".

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, из нашумевшего законопроекта будут изъяты антиконституционные нормы и другие спорные моменты, которые были в первоначальном варианте, предложенном правительством.

– Первая версия проекта закона №10378 была зарегистрирована в Верховной Раде Украины 25 декабря 2023 года.

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