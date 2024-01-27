Когда в Раде проголосуют законопроект о мобилизации: Арахамия назвал дату и пожаловался на оппозицию

Разработанный правительством законопроект о мобилизации в Верховной Раде Украины в первом чтении может быть рассмотрен уже 6 февраля. Второе же чтение может состояться неделей спустя.

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Об этом в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны" в рамках проекта "Новая страна" заявил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет LB.ua. Он также пожаловался на оппозицию, которая, считает руководитель фракции президентской партии, "не даст проголосовать в целом" сразу.

26 января, по словам Арахамии, в парламенте ждали от правительства текст доработанного законопроекта о мобилизации. К предыдущей версии проекта у народных депутатов, подчеркнул он, возникло слишком много вопросов и правок, поэтому они "заставили правительство забрать" законопроект и доработать его.

"6 февраля будет проголосовано первое чтение. Я бы хотел, понимая, что армия ждет этого законопроекта, проголосовать в первом и целом", – заявил Арахамия.

При этом он не удержался, чтобы не пожаловаться на парламентскую оппозицию. По словам руководителя фракции "Слуги народа", палки в колеса большинства по вопросу голосования за законопроект сразу в целом будут вставлять две "оппозиционные фракции".

"Поэтому мы сделаем перерыв на неделю, проголосуем сокращение сроков, и через неделю, 13-го или 14-го (февраля. – Ред.), проголосуем во втором чтении. Пойдем спецпроцедурой и как-то там высидим и сделаем это для того, чтобы это проголосовать", – поделился планами монобольшинства Арахамия.

Напомним, ранее глава фракции "Слуги народа" пожаловался на "кризис в Раде". По его словам, еще 17 "слуг" написали заявления на сложение мандата. При этом уже по состоянию на сегодняшний день в парламенте работает всего 401 депутат из предусмотренных законом 450. Один из них, по словам Арахамии, вынужден будет сложить полномочия по состоянию здоровья.

Так что даже при нынешних условиях, пожаловался глава пропрезидентской фракции, в Раде стало "очень тяжело собрать" 226 голосов, необходимых для принятия любого решения.