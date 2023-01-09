Кабмин проигнорировал замечание ЕС к закону о КСУ, в котором не учли рекомендаций Венецианской комиссии

В Кабинете министров Украины проигнорировали сигналы Европейского Союза с призывом изменить закон о процедуре отбора судей Конституционного суда так, чтобы он учел последние рекомендации Венецианской комиссии. Об этих сигналах умолчали, рассказывая о последних евроинтеграционных реформах.

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В частности, закон упомянула в своей колонке в европейском Politico вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В публикации она рассказывала о евроинтеграционных достижениях государства за полгода после получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Стефанишина отметила, что в правительстве проводились консультации с заинтересованными сторонами в Украине, экспертами Европейской комиссии, Совета Европы и Венецианской комиссии. Кроме того, процесс тщательно отслеживался украинскими экспертами.

По словам вице-премьера, несмотря на трудности в переговорах, "удалось найти сбалансированные позиции по ряду ключевых вопросов".

Принятый закон о КСУ чиновница упомянула на первом месте, умолчав о замечаниях украинского экспертного сообщества и Еврокомиссии.

"Парламент Украины внес изменения в процедуру избрания судей Конституционного суда, создав этический совет из международных и украинских экспертов для пересмотра кандидатур с целью оценки их добропорядочности и профессиональных качеств. Впервые отбор будет осуществляться на соревновательной основе и будет прозрачным для общественности и международных партнеров Украины", – говорится в колонке Стефанишиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов приняли проект закона №7662 об отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда без правки о количестве членов Консультативной группы экспертов.

Согласно закону, к конкурсу на должность судьи КС будут привлекать новый специальный орган – Консультационную группу экспертов из 6 человек. Ее будут утверждать по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей, Европейской комиссии "За демократию через право", а также международных и иностранных организаций. Эксперты в сфере судебной реформы предостерегали, что это может сделать суд подконтрольным власти, и просили Раду не принимать закон в таком виде, а после принятия призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать его.

Ранее Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект о КСУ. В ее выводе говорилось, что в группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, 7-го члена между независимыми международными экспертами.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что такой вывод был прогнозируемым. Она пояснила, что в Раде приняли закон о шестерых членах группы, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются властями, причем без голоса последних "ни одно решение принять невозможно". "Это и есть узурпация власти", – заявила Геращенко.