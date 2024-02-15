Кабмин ожидаемо отреагировал на запрос о мобилизации детей чиновников и депутатов

В Кабинете Министров Украины заявили, что не могут на уровне законодательства ввести обязательный военный учет и мобилизацию членов семей депутатов и чиновников. В частности, тех потомков украинских должностных лиц, которые во время полномасштабной войны живут за границей.

Так, в ведомстве ответили на запрос OBOZ.UA. В нем издание поинтересовалось, планирует ли правительство внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию процессов мобилизации.

Речь шла о возвращении из-за границы членов семей – детей призывного возраста – должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение в Украине. Для того чтобы дети депутатов, как и все обычные военнообязанные граждане, стали на воинский учет и в дальнейшем проходили военную службу.

Кабмин перенаправил запрос в Министерство обороны и, получив наставления оттуда, направил письмо нашему изданию, которое оказалось просто отговоркой.

В ответе прежде всего указали, что КМУ может действовать только в пределах тех полномочий, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Далее в ведомстве подчеркнули, что именно правительство было главным разработчиком законопроекта №10378 по усовершенствованию мобилизации, но его отозвали на доработку (в предлагаемых положениях документа выявили коррупционные риски. – Ред.).

Вместе с тем, добавили в Кабмине, ныне в ВРУ представлен ряд других законопроектов, которыми предлагается внести изменения в законы о воинской обязанности, военной службе, мобилизации и подготовке к ней; в законодательные акты по вопросам призыва и увольнения со службы.

"Также следует отметить, что в соответствии со статьей 93 Конституции Украины право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров", – сказали в КМУ, не ответив ничего по существу.

Добавим, что предложенный правительством закон о мобилизации также предлагал ввести норму, чтобы государственные служащие категории Б и В до 50% по должностям подпадали под мобилизацию, но в этом депутаты увидели противоречия Конституции. Так, глава комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что нужно разделять госслужащих и депутатов. По его словам, этот вопрос должен решать именно Кабмин, а пока в Раде принялись нарабатывать альтернативные законопроекты.

Как сообщал OBOZ.UA, измененный правительственный законопроект №10449 о мобилизации предлагал обязать украинцев за границей уточнять военно-учетные данные. В случае принятия такого закона граждане Украины военнообязанного возраста, проживающие в других странах, должны были бы прислать ТЦК информацию об адресе проживания, номерах средств связи, адресах электронной почты и т. д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!