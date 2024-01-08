В законопроекте о мобилизации обнаружили коррупционные риски: в комитете Рады приняли решение

Законопроект о мобилизации, зарегистрированный в Верховной Раде под номером 10378, не прошел рассмотрение в Комитете по вопросам антикоррупционной политики. Там документ признали содержащим коррупционные риски. Это означает, что нардепы не будут рассматривать законопроект в его нынешнем виде.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). "Только что антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски", – написал депутат.

Без рекомендаций профильных комитетов законопроект не будет вынесен на рассмотрение сессионного зала парламента. При этом зампредседателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук уже предупреждала, что законопроект о мобилизации №10378 не будет приниматься в его оригинальном варианте.

"В оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься. Есть замечания от уполномоченного по правам человека. Также есть определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Все должно быть понятным и справедливым образом", – сообщала Кравчук.

Так, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте о мобилизации, который правительство внесло в Верховную Раду, есть противоречащие Конституции Украины нормы. А о том, что законопроект об изменениях в мобилизации в нынешнем виде не будет выноситься на голосование в Верховной Раде, рассказывал и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект №10378 относительно изменений в мобилизации, который 25 декабря был внесен в Верховную Раду, еще не выносился на голосование, поэтому в январе 2024 года призыв в армию продолжается по тем же правилам, что и раньше. Под мобилизацию подпадают мужчины от 18 до 60 лет, признанные пригодными для военной службы.

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