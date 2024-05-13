Зеленский осуществил кадровые изменения в Службе внешней разведки: что происходит

В понедельник, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые изменения в Службе внешней разведки. Глава государства уволил с должности первого заместителя председателя службы Андрея Алексеенко и назначил вместо этого Олега Луговского.

Соответствующие указы №319/2024 и №320/2024 опубликованы на сайте президента. Алексеенко занимал должность первого заместителя с 2017 года, в 2019-м временно исполнял обязанности СВР. Причина его увольнения пока неизвестна.

Напомним, что в марте Зеленский также сменил главу Службы внешней разведки. Вместо Александра Литвиненко им стал Олег Иващенко – выходец из ГУР МО.

Президент объяснял назначение тем, что Иващенко – профессиональный человек, прекрасно понимающий разведывательную деятельность, и основную государственную цель сейчас. Глава государства подчеркнул, что украинская разведка должна работать повсюду в мире, где есть и могут быть интересы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 мая Зеленский вернул Дмитрия Герегу на должность командующего Силами поддержки ВСУ. После его увольнения прошло всего два месяца.

– Также 9 мая президент назначил Героя Украины Александра Трепака командующим Сил специальных операций ВСУ. С 27 августа по 3 октября 2014-го он был старшим военным начальником по обороне территории Международного аэропорта "Донецк".

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