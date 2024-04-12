В МИД устроили кадровые перестановки: кто получил должность

Первый заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий по решению Кабинета министров Украины уволен с должности. Вместо него назначен Андрей Сибига, занимавший должность заместителя руководителя Офиса президента.

Об этом 12 апреля сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. "Только что Кабмин уволил с должности первого замминистра иностранных дел Николая Точицкого и назначил на этот пост Андрея Сибигу", – написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко добавил, что в ближайшее время должен появиться указ президента о назначении Точицкого замглавы Офиса президента.

Ранее нардеп анонсировал перестановку во внешнеполитическом руководстве – по его словам, 56-летнего Точицкого и 49-летнего Сибигу "меняют местами".

"Сибига станет первым заместителем министра иностранных дел, а занимавший этот пост до этого Точицкий – заместителем руководителя Офиса президента, вместо Сибиги. Звоночек для министра МИД Кулебы. Андрей Ермак не зря перебрасывает своего заместителя ему в первые заместители", – заявил Гончаренко.

Кто такой Андрей Сибига

Андрей Сибига – украинский дипломат и юрист родом из Тернопольщины. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения". Свободно владеет английским и польским языками.

В 1997 году начал работу в МИД в должности атташе, впоследствии работал в посольстве Украины в Польше. В 2012-2016 годах являлся директором Департамента консульской службы M3C.

2016 был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции. В 2021 году был уволен с должности указом президента Владимира Зеленского и впоследствии назначен заместителем руководителя Офиса президента.

Кто такой Николай Точицкий

Николай Точицкий – украинский дипломат родом из Винницкой области. Окончил Киевский государственный университет Шевченко по специальности переводчик французского и английского языков, а также Институт международных отношений университета Шевченко, юрист-международник.

В 1993-1995 годах – атташе, третий секретарь Управления по контролю над вооружениями и разоружением МИД. В 2005-2008 – генеральный консул Украины в Сан-Франциско, США. В 2016-2021 – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бельгии.

С 2021 года занимал должность замминистра иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Глава государства заявил, что кадровые изменения в госведомствах продолжатся.

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