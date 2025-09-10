'К сожалению, Россия не получила реакции действиями': Зеленский предупредил Запад о новых угрозах со стороны Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сейчас страна-агрессор Россия не получила жесткой реакции мировых лидеров на то, что ее ударные БПЛА атаковали этой ночью Польшу. Заявлений было более чем достаточно, а реакции именно действиями пока не было.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 10 сентября. Он отметил, что РФ постоянно испытывает границы возможного и реакцию стран мира.

"Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и чего пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений. Видим также российскую кампанию дезинформации и против Польши, и против Украины. Мы видим, как россияне пытаются унизить Польшу", – заявил глава государства.

Зеленский раскрыл детали атаки РФ

Он рассказал, что с часу ночи наши военные фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей. Это движение – не случайность или ошибка, а целенаправленные действия агрессора.

Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию Беларуси. Всего почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, менее половины от общего количества.

"Просчитанная российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге – как сложно было с этим справиться", – сказал гарант.

Украина предложила помощь

Зеленский сообщил, что Украина предлагает скоординировано и продуманно совместно защищать воздушное пространство. Мы уже представили партнерам, как это можно сделать – не дать расширяться войне и остановить российские шаги к эскалации.

"Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что эта атака – крайне опасный прецедент для Европы. Он призвал партнеров к решительным действиям. В частности, усиление санкционного давления, предоставление достаточного количества современного оружия и согласованного международного ответа.

