Изъятие НДФЛ из местных бюджетов ударит по децентрализации и обороноспособности Украины, – Порошенко

Изъятие военного НДФЛ из местных бюджетов станет двойным ударом – для общин и для Вооруженных Сил Украины.

Об этом во время обсуждения в Верховной Раде законопроекта 10037 заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Сейчас этим законом вы собираетесь нанести двойной удар. Удар – по децентрализации, по способности общин и по обороноспособности страны", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что накануне представители украинской власти встречались с уполномоченным президента США Пенни Прицкер и заявляли ей о поддержке децентрализации.

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"Этим голосованием вы продемонстрируете: говорите ли вы правду, или врете. Децентрализация была признана Соединенными штатами и Евросоюзом одной из наиболее успешных реформ. И сегодня вы боитесь давать деньги мэрам, пытаясь сконцентрировать предвыборный ресурс в своих руках", – заявил политик.

Он отметил, что война в Украине еще не закончилась, поэтому военным нужна вся возможная поддержка. Именно поэтому Порошенко призвал не поддерживать законопроект 10037 и отправить его на повторное второе чтение, чтобы "сформировать общий закон".

"Дадим производству, дадим Минобороны, дадим бригадам и дадим местному самоуправлению. Ведь каким образом проводить гуманитарное разминирование, за какие деньги? А каким образом обеспечивать построение бомбоубежищ, обеспечивать функционирование больниц, где проводится реабилитация раненых за счет средств местного самоуправления? Каким образом и за какие средства обеспечивать восстановление жилья, чтобы украинцы возвращались?", – спросил политик.

Он пояснил, что сейчас за счет НДФЛ бригады "имеют возможность в полном объеме, за счет средств субвенции купить запчасти, пикапы, "мавики", обеспечивать подготовку к зиме".

"Вы все эти деньги забираете. Вы забираете у бригад 90%, а оставляете 10% – вот такая математика", – сказал Порошенко.

Он призвал политиков объединиться вокруг Вооруженных сил Украины "и не дать разрушить местное самоуправление".