Израиль поможет Украине с развитием медицинской инфраструктуры: детали переговоров Кулебы и Коэна

Израиль выделит более 200 млн долларов на развитие медицинской инфраструктуры в Украине. Также он будет заниматься вопросами здравоохранения и психологической помощи и помогать Киеву с разработкой разумной системы раннего предупреждения.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время брифинга в Киеве, в котором также участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Коэн отметил, что его визит в Украину является еще одним свидетельством поддержки украинцев.

Он напомнил о гуманитарной помощи, которую Израиль предоставил Украине в 2022 году. По словам дипломата, через израильский полевой госпиталь "Сияющая звезда" прошли более 7 тыс. пациентов.

Кроме того, больных и раненых украинцев принимали в больницах Израиля.

"Мы поделились опытом Моссада, который предоставлял подготовку тысяч украинских экспертов в сфере управления неотложными ситуациями, а также преодоление посттравматических синдромов", – рассказал Коэн.

Глава МИД Израиля добавил, что горд быть вместе с Украиной в такие сложные времена и заверил в ее дальнейшей поддержке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля Коэн впервые с начала масштабного вторжения РФ прибыл в Киев. В рамках визита он посетил Бучу и Бабий Яр, также запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о списке военных нужд, переданном Израилю. Приоритетны в нем технологии ПВО.