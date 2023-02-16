Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл с визитом в Киев: запланированы переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн утром 16 февраля прибыл в Киев. У дипломата запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Кроме переговоров с главой украинского государства Коэн также примет участие в открытии посольства и посетит Бабий Яр. Об этом сообщает издание Ynet.

По информации СМИ, во время переговоров Коэна и Зеленского будут подняты вопросы предоставления Украине оборонительной помощи. О каких именно типах вооружения может пойти речь, пока не сообщается.

Также во время пребывания в Киеве израильский министр встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В его распорядке также запланирована встреча с представителями еврейской общины.

"Во время своего визита Коэн объявит о расширении израильского пакета гуманитарной помощи Украине. Ожидается, что украинцы попросят Коэна во время его визита, чтобы Израиль предоставил Украине оборонительную военную помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль продолжит использовать ресурсы для помощи Украине в войне с Россией.

Ранее сообщалось, что Израиль действительно планирует передать Украине технологии, связанные с умным оповещением о вражеских ракетах и дронах. Однако когда это произойдет – неизвестно.

К слову, 4 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна изучит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол", но окончательный ответ он дать пока не может.

Нетаньяху также заявил о готовности начать передачу Киеву "военных средств". Что именно стоит за этой формулировкой, политик уточнять не стал.

Как писал OBOZREVATEL, посол Израиля в Германии Рон Просор ранее сказал, что Иерусалим оказывает помощь Киеву в противодействии российской агрессии, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

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