Блог | Игаль Левин: Израиль не слушает врагов и не комментирует многие события

Не мне указывать украинцам, кого и когда слушать, но я имею полное право рассказать, кого и когда мы слушали, когда служили. Или не слушали.

Видео дня

Мы никогда не слушали и не слушаем, что говорят иранские лидеры. Мы никогда не слушаем что говорит Насралла или любой другой лидер террористов. Их слушают и анализируют наши разведчики и наши профильные специалисты. И если там есть реально что-то важное - то это будет озвучено гражданам нашими официальными лицами.

Немыслимо было во время Второй мировой, чтобы граждане СССР слушали речи Гитлера, или граждане Рейха слушали речи Сталина. Немыслимо было, чтобы японские граждане слушали речи Рузвельта, а граждане США слушали речи Хирохито.

Вы могли обратить внимание, что Израиль часто не комментирует многие события. Что на 100% событий так или иначе связанных с государством евреев, Иерусалим комментирует только 30%.

Вы могли обратить внимание, те кто давно меня читает, что я не комментирую уйму инфоповодов, в том числе уйму хейта и поклепа в мою сторону. Потому что комментарий - это дискуссия. Это значит, что ты слушаешь своего врага. А значит, признаешь его субъектом.

Это - огромная услуга врагу - признание его субъектом, а значит, равным противником. Когда я учился в профильных школах, нас, молодых кадетов, научили простой истине: черный пиар - это тоже пиар.

Страшнее очернения - только забвение, когда про тебя вообще не говорят, когда тебя не замечают, не обращают внимание на твое существование. Поэтому врагам ни в коем случаи нельзя давать никакого пиара. Не очернять, не смеяться над ними, не оправдываться и не реагировать на их адженды.

В народе это незамысловатое правило приняло форму афоризма "собаки лают, караван дальше идет". Наверное будет не лишним, если я подчеркну банальную истину, что тявкающую собаку можно или игнорить, или пристрелить нафиг, если она окажется бешеной и рискнет напасть на караван.