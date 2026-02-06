'Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов': Зеленский провел селектор и дал поручение

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, во время которого обсудили ситуацию в разных регионах страны, в частности в Киеве, Харькове, Полтавской области, Кропивницком, Виннице, Днепре, Запорожье и приграничных общинах. Особое внимание уделили эффективности работы Воздушных сил и ПВО, а также восстановлению энергетики и помощи людям в пострадавших районах.

Зеленский дал ряд поручений, чтобы повысить оперативность и качество реагирования на удары врага и потребности граждан. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел ежедневный селектор. Были сегодня доклады по ситуации в Киеве и области, на Харьковщине, Полтавщине, в Кропивницком и области, также в Винницкой области, на Днепровщине, в Запорожье, общинах в приграничье с Россией и вблизи фронта", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины.

"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "шахедов", – указал он.

Также на селекторе были доклады о восстановлении энергетики и поддержке населения. В Киеве более 1200 домов до сих пор остаются без отопления, поэтому Зеленский поручил активнее использовать цифровые инструменты для анализа конкретных потребностей людей и общин в реальном времени.

Отдельно руководитель Укрзализныци доложил о последствиях российских ударов по логистике – удары продолжаются ежедневно, и январь показал значительный их рост. Президент поблагодарил железнодорожников за оперативное восстановление и сохранение работы железной дороги.

Кроме того, МВД и Министерство энергетики доложили о работе пунктов поддержки и вводе объектов когенерации. Премьер-министр доложила о выполнении правительственных программ поддержки, в частности тепловых пакетов, которые будут увеличены.

"Спасибо всем, кто помогает сейчас нашим людям, нашим общинам. Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Напомним, в результате вражеских ударов в Вольнянске вЗапорожье в результате российской атаки погибли супруги: российский дрон уничтожил их дом. А в самом облцентре под российский удар попал собачий приют. Пострадали или погибли многие животные.

Также оккупанты ударили по Днепропетровщине. На местах прилетов произошли пожары. Известно, что погиб мужчина, есть и пострадавшие.

Под вражескими ударами также находились Сумы, там враг продолжал терроризировать жилые кварталы.

А на Полтавщине, как сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, в результате ночных ударов в Миргородском районе повреждены объекты одного из частных предприятий.

"Возникли пожары, которые были ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, без пострадавших", – подчеркнул чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне РФ ударила по Киеву и области "Шахедами". Последствия атаки фиксировались в нескольких районах. Пострадали люди.

Также в четверг, 5 февраля, Россия весь день прицельно била по Запорожью. Часть города осталась без света.

