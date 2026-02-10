Страна ЕС изменила правила водительского экзамена для украинцев: как будут сдавать теперь

В Литве упростила правила сдачи гражданами Украины теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Начиная с 9 февраля, его можно сдать на украинском языке.

Об этом сообщает Delfi. Отмечается, что ранее теоретический экзамен в Regitra можно было сдать на литовском, польском, английском, испанском и французском языках. В то же время, русский исключили из списка доступных языков с 1 января 2026 года.

Такое решение правительство приняло, учитывая соответствующие обращения украинцев. По данным Евростата, по состоянию на конец 2025 года в Литве было официально зарегистрировано51,5 тыс. украинцев со статусом временной защиты.

"Мы получили множество просьб от украинцев сдавать экзамены на родном языке, поэтому не могли остаться равнодушными. Большинство этих людей приехали в Литву, спасаясь от развязанной Россией широкомасштабной войны в Украине, поэтому чтобы обеспечить им доступность государственных услуг, таким образом мы выражаем солидарность с Украиной и ее гражданами, которым предоставлен статус временной защиты в Литве", – заявил литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович.

По словам временного генерального директора Regitra Ритиса Поликаускаса, компания уже готова оказывать поддержку украинской на теоретических экзаменах.

"Мы считаем, что расширив выбор языков, мы сможем обеспечить лучший опыт для клиентов, а человек, который придет сдавать экзамен, сможет чувствовать спокойствие и продемонстрировать свои реальные знания без дополнительного стресса", – сказал он.

Чтобы сдать теоретический экзамен по вождению нужно зарегистрироваться онлайн. По данным Regitra, в январе всего было проведено 10 823 теоретические экзамены, которых 9926 раз сдали на литовском, 815 – английском, 68 – польском, 6 – французском и 8 – испанском языках.

