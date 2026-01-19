Италия предоставит Украине партию отопительного оборудования: что войдет в пакет

Италия в ближайшие дни передаст Украине партию отопительного оборудования для поддержки регионов после массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Речь идет о промышленных бойлерах, которые должны усилить систему теплоснабжения в условиях постоянных атак.

Об этом сообщил Кирилл Буданов в официальном канале Руководителя Офиса Президента Украины. По его словам, поставки являются реализацией договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Буданов отметил, что помощь будет поступать в несколько этапов и будет направляться прежде всего в общины, которые подверглись наибольшим разрушениям. Он подчеркнул важность этой поддержки в условиях регулярных атак на критическую инфраструктуру и поблагодарил Италию за конкретные шаги солидарности с Украиной.

"Продолжаем привлекать международную помощь для преодоления сложной ситуации в энергетике после масштабных российских обстрелов. В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования от Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора. Это реализация договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони" – отметил Кирилл Буданов.

Технические параметры

В рамках первого этапа в Украину направляются 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт. Второй этап поддержки рассчитан на следующие шесть месяцев. За это время Украина должна получить более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование планируют распределить между общинами, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов.

В воскресенье, в своем вечернем обращении, президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые выполняют договоренности по поставке необходимых ресурсов и техники.

"Сейчас реализовываются решения для увеличения импорта электричества. Я хочу поблагодарить партнеров, которые выполняют наши договоренности и по поставке необходимых ресурсов, и техники, и оборудования. В частности на днях наши договоренности с Италией начали реализовываться, мы говорили об этом с Джорджей Мелони: сейчас пакеты поддержки – а это очень важные вещи, очень важное оборудование – завозится в Украину" – подчеркнул Зеленский в вечернем Обращении 18 января.

Что предшествовало

В воскресенье, 18 января, стало известно о том, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не смогут работать на полную мощность как минимум до конца отопительного сезона, но сценарий тотального коллапса или эвакуации столицы крайне маловероятен. Устойчивость энергосистемы будет зависеть от скорости ремонтов, международной помощи и развития распределенной генерации на фоне продолжающихся российских атак.

Ранее стало известно о том, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.

Напомним, что по нескольким причинам украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

Кроме того, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

