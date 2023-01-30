Глава Мюнхенской конференции по безопасности поддержал передачу Украине истребителей

Немецкий дипломат Кристоф Хойсген – председатель Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года – выступил за передачу Силам обороны Украины западных истребителей. Такая военная помощь, как указал он, будет отвечать нормам международного права.

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О поддержке нашей страны политик высказался в эфире программы ARD Europamagazin. "Я считаю, что поставки истребителей являются достаточными для лучшей защиты Украины от российских атак", – цитирует его Tagesschau.

Одним из возможных вариантов он назвал передачу современных F-16 (американской разработки). Другим вариантом могут выступить советские истребители из старых запасов Германской Демократической Республики.

Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что международное право не запрещает передачу Украине военной техники, в том числе танков и самолетов.

Добавим, что 67-летний Кристоф Хойсген является членом партии Христианско-демократический союз. Когда Ангела Меркель была канцлером ФРГ, он несколько лет был ее внешнеполитическим советником.

Ранее Хойсген выказывался за отправку в Украину современных танков. Когда нынешний немецкий канцлер Олаф Шольц одобрил этот шаг, Хойсген написал в Twitter, что приветствует решение. По его словам, долгожданные танки Leopard 2 "могут иметь решающее значение для обороны Украины".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее американская корпорация Lockheed Martin, которая выпускает F-16, заявила о готовности нарастить производство этих истребителей, чтобы третьи страны могли передать самолеты Воздушным силам ВС Украины.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил о том, что дипломатическая работа для передачи Украине боевых самолетов уже началась. В частности, речь идет об истребителях F-16.

– Министр обороны Украины Алексей Резников верит в то, что наша страна сможет получить западные истребители. Он пошутил, что написал "список желаний Санте", и отметил: раньше Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи.

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