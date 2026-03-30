Исландия и Норвегия могут присоединиться к ЕС? В Politico дали прогноз и оценили последствия для Украины

Исландия и Норвегия, которые ранее отказывались от вступления в ЕС, снова возвращаются к этой теме из-за изменения глобальной ситуации с безопасностью. Главным фактором стал рост неопределенности относительно поддержки со стороны США и новые геополитические риски в Европе.

Подход к расширению Европейского Союза за последние годы существенно изменился. Об этом сообщает издание Politico.

Ранее страны стремились присоединиться к блоку прежде всего ради экономического роста, сейчас ключевым мотивом становится безопасность. Толчком для этого стали полномасштабная война России против Украины и политика Дональда Трампа.

Политические решения президента США, в частности торговые ограничения против ЕС, критика союзников и даже заявления о возможном контроле над Гренландией, вызвала беспокойство среди европейских государств. Это заставляет даже богатые страны, такие как Исландия и Норвегия, искать дополнительные гарантии безопасности через членство в ЕС.

В Исландии уже ускоряют подготовку к возможному референдуму о возобновлении переговоров о вступлении. В Норвегии, где ранее большинство населения было против членства, в последнее время растет поддержка этой идеи. Политики отмечают, что ЕС дополняет возможности НАТО, особенно в условиях нестабильности.

В то же время для самого Евросоюза присоединение богатых стран выглядит более привлекательным, чем расширение за счет более бедных государств. Большинство стран, вступивших после 2004 года, остаются получателями финансовой помощи, что создает дополнительную нагрузку на бюджет блока.

Это может усложнить перспективы для таких кандидатов, как Украина, Молдова или страны Балкан. Кроме экономического фактора, среди членов ЕС также существуют опасения относительно стабильности демократических институтов в новых странах.

Несмотря на это, Украина сохраняет стратегическое значение для Евросоюза. В Киеве отмечают, что членство усилит не только само государство, но и оборонные возможности ЕС, в частности благодаря опыту украинских военных и пограничников.

Украина получила все бенчмарки (условия) для вступления в ЕС. Условия, которые разделены на кластеры, должны выполнять правительство и Верховная Рада. В то же время в последнее время темпы движения на пути к евроинтеграции замедлились, а парламенту все труднее принимать взятые на себя обязательства.

