Шарль Мишель досрочно уходит с должности председателя Евросовета (в связи с баллотированием в Европарламент) и говорит, что преемника должны избрать в июне-июле.

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Если же не выберут, Евросовет на определённое время возглавит Орбан — как представитель страны, которая тогда будет председательствовать в ЕС.

К счастью, выборы председателя Евросовета требуют квалифицированного большинства, а не консенсуса. Поэтому надеюсь, что подарка от Европы в виде Орбана пуйло не получит.

Другая тема — не менее ироничная. Известная европейская газета советует Украине и Западу поступать в борьбе с путиным так, как делала во Второй мировой Великобритания, а не так, как Франция. Это, безусловно, справедливо и правильно. Ну а грустная усмешка Истории — в том, что написала об опыте решений 1940-го года немецкая Die Welt…