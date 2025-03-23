Иран назвал условия проведения переговоров с США по новому ядерному соглашению

Иран отказывается от переговоров с США, если Вашингтон не изменит своей политики давления и подхода к любым переговорам. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, комментируя ситуацию вокруг возможного нового ядерного соглашения.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломат, Иран готовит официальный ответ на письмо президента США Дональда Трампа, ранее предложившее Тегерану два варианта – военное противостояние или заключение соглашения. Однако верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи уже исключил возможность переговоров, назвав предложение Вашингтона "обманом", который лишь усилит санкционное давление, а эти переговоры "затянут узел санкций и усилят давление на Иран".

Однако министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран вскоре ответит как на "угрозы, так и на возможности" письма Трампа. Он подчеркнул, что переговоры могут состояться только при изменении подхода со стороны США.

После выхода США из ядерного соглашения в 2018 году Иран столкнулся с серьезными экономическими проблемами из-за введенных санкций. В ответ спустя год Тегеран начал постепенно отходить от ограничений, предусмотренных соглашением. После возвращения Трампа на пост президента США Вашингтон ввел еще четыре пакета санкций, направленных на ограничение иранского нефтяного экспорта.

"В этих условиях больше невозможно вступать в переговоры с Америкой. Если не изменятся определенные подходы. Когда мы говорим "нет" переговорам с США, это следует из истории и опыта", – сказал Аракчи, имея в виду выход Трампа из ядерного соглашения Тегерана 2015 года с шестью крупными государствами во время его первого срока.

Месяцы косвенных переговоров между Тегераном и предшественником Трампа Джо Байденом по возобновлению ядерного соглашения в 2015 году провалились.

"На мой взгляд, пакт 2015 года в его нынешнем виде не может быть восстановлен. Это не будет в наших интересах, поскольку наша ядерная ситуация значительно продвинулась вперед, и мы больше не можем вернуться к предварительным условиям", – сказал Аракчи, отметив, что пакт 2015 года все еще может являться "основой и моделью для переговоров".

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в прошлом месяце, что Иран продолжает обогащать уран до уровня, близкого к военному. В то же время, Тегеран настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп направил "жесткое" письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем американский глава требует заключить новый договор об иранском ядерном потенциале в течение двух месяцев, в то же время предупреждая о последствиях для Ирана.

Ранее Трамп также заявлял, что верховному лидеру Ирана придется заключить соглашение с США, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

Позже и президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не желает вести переговоры с Трампом, когда ему угрожает. Он также сказал, что Трампу "должно быть стыдно за то, что он сделал" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным The New York Times, Иран по-прежнему находится на пороге ядерных возможностей и ищет ускоренный способ производства ядерного оружия.

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