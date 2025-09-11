В отчете по результатам оценки НАБУ была история о том, что управление внутреннего контроля НАБУ работает недостаточно эффективно. В качестве примера упоминался детектив, который имел неформальные отношения со свидетелем, но жалоба об этом не рассмотрена УВК.

Після цього детективу все таки прилетіло. За результатами дисциплінарного провадження його звільнили за те, що не взяв самовідвід і приховував інформацію в ході дисциплінарного провадження за цією скаргою.

Буває. Мене ця історія хвилює виключно тому, що ідеться про детектива Бравермана, який розслідував справу аеропорту Бориспіль. Я настрочила купу скарг на дії Бравермана в те ж УВК. Якщо коротко переказати суть скарг - детектив ймовірно створив декілька версій одного і того ж звіту, який був доказом у справі, потім відповідав на адвокатські запити захисників, заперечуючи цей факт, або обходячи пряму відповідь, плюс ймовірно втратив чи заховав якусь із версій цього ж звіту (я не вдаюсь в деталі бо історія не про це).

На мої скарги мені відповіли що ця справа розглядається в суді, а тому вони не будуть перешкоджати суду, розглядаючи викладені мною обставини. Хоча УВК має начебто бути байдуже на результат КП (вони ж наче незалежний підрозділ), їх ціль - детектив. Потім я запитом витребувала матеріали перевірки, проведеної за результатами моєї останньої скарги. Такими матеріалами виявився "звіт про спілкування" з прокурором, де написано, що прокурор у справі по телефону сказав, що триває судовий розгляд + текст вироку. Більш ніхто нічого не перевіряв.

Так от. В судовому реєстрі з'явилось рішення про поновлення на роботі детектива Бравермана. Причина, на яку послався суд - раніше адвокат, який писав скаргу про відносини зі свідком, подавав відвід цьому детективу, але обламався. Тому обставини буцімто були перевірені слідчим суддею, а тому рішення про звільнення детектива з НАБУ було необгрунтованим.

Розглядалось у спрощеному провадженні без виклику сторін, попри заперечення НАБУ.

Справу про поновлення на роботі розглядав Дніпропетровський окружний адмінсуд. Провадження відкрито 31.07. Браверман зареєстрований в іншому місті (логічно - багато років працював у Києві), але подав договір оренди від 15.07 на підтвердження того, що у зв'язку з тривалим відрядженням живе у Дніпрі, а тому може позиватись там. "Довготривале відрядження" підтверджується наказом про відрядження на період з 08.07.2025 по 06.08.2025)))

В мене була доволі схожа ситуація (тільки там ніхто про договори оренди і всяке таке не думав) в цьому ж суді, я тоді тричі каталась в Дніпро. Сторони були зареєстровані в Києві, але в Дніпрі чомусь відкрили провадження. Двічі ніхто крім мене не приходив, а суддя знімав справу з розгляду чомусь. На третій раз я прийшла і дізналась що він взяв самовідвід через мою скаргу на порушення підсудності. Наступний суддя відправив справу розглядатись в Київ.

Отака історія. Не знаю чи юристи НАБУ старались, пишучи апеляційну скаргу на це рішення (сподіваюсь писали не так, як розслідували мої скарги), але я за них щиро вболіваю.