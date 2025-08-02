В Индии государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку нефти и нефтепродуктов из России. 30 июля 2025 г. агентство Reuters сообщило о том, что правительство Индии и руководители государственных индийских нефтеперерабатывающих заводов серьёзно восприняли обещание президента США наложить вторичные санкции на тех, кто будет продолжать покупать в больших объемах российскую нефть и нефтепродукты.

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Еще 14 июля 2025 г. Д. Трамп пригрозил тарифами в 100% для стран, покупающих российскую нефть. Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю. Причем Индия закупала втрое больше российской нефти, чем ей требовалось для собственных экономических нужд. Большую часть "лишней" российской нефти Индия перепродавала с наценкой третьим сторонам и, таким образом, существенно пополняла свой бюджет. Еще президент США Дж. Байден дважды беседовал с премьером Индии Н. Моди относительно закупок нефти и нефтепродуктов из РФ. Каждый раз глава индийского правительства обещал предпринять шаги навстречу США, Украине и западным демократиям.

Впрочем, лишь предметные угрозы со стороны Д. Трампа, очевидно, смогли повлиять на Нью-Дели. Четыре индийских государственных нефтеперерабатывающих завода – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd – прекратили покупать российскую нефть в третьей декаде июля этого года. Поставки на индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы сырой нефти марки Urals будут в основном замещаться ближневосточными сортами нефти. Пока ещё неизвестно, перестанут ли покупать российскую нефть индийские частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy. Однако, во всяком случае, именно правительство страны и государственные нефтеперерабатывающие заводы контролируют более 60% общих мощностей Индии по переработке нефти. А это касается переработки 5,2 миллионов баррелей в день.

Сейчас по меньшей мере четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии. Они не могут разгрузиться из-за отказа индийских НПЗ от нефти из РФ. Согласно данным отслеживания судов, танкеры Achilles и Elyte сейчас стоят на якоре близ города Джамнагар. Суда в конце июня забрали грузы из российских портов Приморска и Усть-Луги, где обычно загружается российская экспортная нефть Urals. Танкеры Achilles и Elyte имеют грузоподъемность около 700 тысяч баррелей каждый.

Оба танкера находятся под санкциями ЕС и Великобритании. Два других танкера, Destan и Horae, также простаивают у индийского побережья с нефтью марки Urals. Ожидается, что Destan, на который наложены санкции ЕС и Британии, достигнет порта Сикка в ближайшие дни. Horae, пункт назначения которого остаётся неизвестным, пока не подпадает под санкции ЕС, Британии или США. При этом пункты назначения танкеров могут измениться.

Как сообщало издание Reuters, государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии с прошлой недели временно приостановили закупки российской нефти. По данным издания, причинами стали сокращение скидок на российское сырье и заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможных санкций. Решение Нью-Дели принять во внимание ультиматум Д. Трампа – это серьезный удар по нефтяным доходам России, ведь Индия была крупнейшим покупателем российской нефти, транспортировавшейся морским путём. Решения правительства Индии демонстрируют, что экономическое давление и дипломатические меры Запада могут влиять на глобальные экономические и энергетические потоки. Именно успешная торговля углеводородами позволяет Москве сформировать ту финансовую базу, которая позволяет ведение РФ войны против Украины и воплощение других агрессивных действий на всём постсоветском пространстве. В частности, за средства, вырученные от продажи нефти, Россия покупает иранские ударные дроны, северокорейские баллистические ракеты, китайскую продукцию двойного назначения для нужд военно-промышленного комплекса.

За счёт продажи энергоносителей РФ производит собственные вооружения, выплачивает зарплаты своим военным, удерживает оккупационные администрации на временно захваченных территориях Украины. Кроме того, на деньги, полученные от продажи "черного золота", Россия ведёт гибридные войны с государствами Запада, совершая заказные убийства, публичные нападения с целью запугивания, диверсии, акты саботажа, кибератаки, организацию провокаций, протестов и беспорядков, повреждения подводных электронных и энергетических кабелей, направление иностранных мигрантов на границы ЕС. Прибыли от реализации углеводородов обеспечивают политическую стабильность путинской диктатуры через предоставление субсидий, социальные выплаты и финансовый контроль над разными субъектами федерации. До полномасштабного вторжения в Украину более 40% бюджета РФ формировалось за счёт экспорта нефти и газа, а на сегодняшний день эта цифра выросла ещё больше.

Однако сейчас российская экономика потеряла в результате западных санкций целый ряд статей своего экспорта. К примеру, в 2022 году РФ заработала более $300 млрд. на энергоносителях. Следовательно, уменьшение закупок российских углеводородов – это не просто экономическое решение, а удар по способности Кремля вести агрессивные войны, дестабилизировать ситуацию в соседних государствах и удерживать авторитарную власть.

США также ввели санкции против сети "теневого флота", перевозящего нефть и нефтепродукты из Ирана и России. 30 июля 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в список санкций более 50 физических и юридических лиц, а также более 50 судов, являющихся частью огромной судоходной империи, контролируемой Мохаммедом Хосейном Шамхани – сыном советника Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Хосейн Шамхани использует свои коррупционные связи через политическое влияние своего отца на самые высокие уровни иранского режима для строительства и эксплуатации огромного флота танкеров и контейнеровозов. Эта сеть транспортирует нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли.

Введенные санкции отражают также постоянное тесное сотрудничество OFAC со Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). По словам министра финансов США Скотта Бессента, более 115 новых санкций являются наибольшими на сегодняшний день со времени начала кампании максимального давления на Иран со стороны Администрации президента США Д. Трамп. Сеть Хоссейна Шамхани состоит из огромного флота судов, фирм по управлению судами и подставных компаний, некоторые из которых выдают себя за легальные фирмы финансовых услуг, отмывающие миллиарды прибыли от мировых продаж иранской и российской сырой нефти и нефтепродуктов, чаще всего покупателям в Китае. Сеть принимает значительные меры для маскировки своих операций и запутывания своих связей с семьей Шамхани, Ираном и путинской Россией. Флот сети Шамхани состоит как из нефтяных танкеров, так и контейнеровозов.

Имеет место очень частое изменение операторов и менеджеров каждого судна, чтобы определение конечной ответственности за любое конкретное судно оставалось непрозрачным и трудным для отслеживания вплоть до конечного бенефициара, то есть семьи Шамхани. В 2024 году сеть Хосейна Шамхани была публично разоблачена за свою причастность к поставкам крылатых ракет, компонентов беспилотников и товаров двойного назначения из Ирана в Россию в обмен на поставки российской нефти. "Теневой флот" танкеров, которым обладают Иран, Венесуэла и Россия – это не просто хитрая схема обхода санкций, а многогранная угроза, имеющая геополитические, экономические и экологические последствия для всего человечества. Речь идет о сотнях танкеров, которые транспортируют российскую нефть, маскируя её происхождение. Суда часто зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях таких стран как Панама, Либерия, Маршалловы острова. Большинство доходов РФ от экспорта нефти поступает именно через "теневой флот". Это позволяет Кремлю продолжать агрессию против Украины.

При этом обычно используются старые, изношенные корабли, не имеющие должного страхования и обслуживания. Старые танкеры могут повлечь за собой разливы нефти, аварии, пожары. Последствия могут быть катастрофическими для морских экосистем. Западным демократиям и их союзникам следует усилить санкции, запретить доступ "теневым танкерам" к международным портам и проливам, внедрить контроль за перевалкой нефти в открытом море, обеспечить прозрачность собственности судов и страхование. Также необходима согласованная стратегия G7 и ЕС. Незаконная деятельность "теневых флотов" – это не просто вопрос из сферы транспортировки энергоносителей. Это глобальный вопрос безопасности, окружающей среды и справедливости.