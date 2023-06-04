Если бы не сопротивление Украины агрессору, российские войска уже были бы в Варшаве. Украинцы не хотят у себя дома русофашизма, поэтому не будут повторять ошибки, которые были допущены после вторжения армии Гитлера в Польшу в 1939 году.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью итальянской газете Corriere della Sera. "Если бы не мы, новый Гитлер по имени Путин уже был бы в Варшаве", – сказал он.

Данилов отметил, что утверждения о том, что переговоры с Москвой якобы помогут избежать новых смертей, являются ошибочными.

"Люди боятся называть вещи своими именами и теряют чувство реальности. Вы называете его Путиным, но его имя – Сатана. Если кто-то носит распятие на шее, разве он благословляет дьявола? Какие божественные законы позволяют убивать детей? Мы не хотим русофашизма, потому что мы изучили уроки истории. Не надо на нас давить или настаивать. Они должны просто уйти. Это наш дом", – подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, РФ не может запугать украинцев ядерным оружием.

"Бомба может пойти к чертям. Если бы мы испугались, это бы означало, что только страны с ядерным оружием могут себя защитить. Вы этого хотите? Мы этого не хотим, мы не прогнемся", – заявил политик.

На замечание журналиста, проведшего параллель с потерей 60 миллионов погибшими во Второй мировой войне, секретарь СНБО ответил:

"В этом и заключается ошибка. 1 сентября 1939 года Гитлер вторгся в Польшу. Тогда его надо было остановить, но все боялись. 24 февраля 2022 года случилось то же самое, только перед нами был новый Гитлер. И вместо того, чтобы оккупировать Украину за три дня, его остановили и он проиграл".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Данилов резко ответил на слова китайского дипломата о переговорах с Россией. По его словам, Украина не намерена вести диалог с агрессором и двери для него "держит закрытыми".

– По словам секретаря СНБО, Украину пытаются "усадить" за стол переговоров с РФ. Киев, если и согласится на дипломатический процесс, то только на своих условиях.

– Данилов заявил, что рейды российских добровольцев в Белгородскую область – "это только начало". Ситуация будет обостряться, полагает он.